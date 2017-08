Dawson's Creek Intrigieren ist ihr Hobby

Chris findet in der Schule einen Brief, aus dem hervorgeht, dass zwei Leute aus seiner Klasse miteinander geschlafen haben. Er erzählt es Abby, die daraufhin sofort mit den Recherchen beginnt. Es kommen nur drei Paare in Frage: Joey und Jack, Jen und Dawson sowie Andy und Pacey. Um die Wahrheit zu erfahren, spielt Abby alle geschickt gegeneinander aus.