House of Cards Personenschutz

Das Attentat eines Abtreibungsgegners auf Claire kann gerade noch verhindert werden. Aber auch bei Jackie stößt Claire auf Widerstand. Jackie weigert sich, Claires Entwurf betreffend ziviler Mitsprache bei sexuellen Übergriffen im Militär zu unterstützen. Inzwischen werden die USA in den Konflikt zwischen Japan und China um die Hoheitsrechte über eine Inselgruppe hineingezogen. Um Raymond Tusk in große Schwierigkeiten zu bringen, spielt Frank der Journalistin Ayla Sayaad anonym brisante Infos zu.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)