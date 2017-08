The Mentalist Die Pokerrunde

Das FBI ist auf der Suche nach dem Mörder von Nathan Barnes, dem Sohn einer berühmten Richterin. Überraschenderweise scheint Lisbons jüngerer Brüder Jimmy in den Fall involviert zu sein. Deshalb begibt sich Lisbon in Begleitung von Jane in ihre alte Heimatstadt Chicago. Dort trifft sie auch auf ihren zweiten Bruder Stan. Jane erfährt, dass Jimmy ein begeisterter Pokerspieler ist und mit Barnes öfters eine Partie gespielt hat. Das FBI vermutet den Mörder in dieser Spielerrunde.