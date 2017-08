Hawaii Five-0 Haarscharf

Inhalt - 'Haarscharf', V/19

Während sich Steve gerade in Odells Laden rasieren lässt, stürmt ein junger, verletzter Mann in den Friseursalon. Eran gibt an, von einer Gruppe armenischer Killer gejagt zu werden, da er Zeuge eines Mordes wurde. Schon wenig später belagern die Männer Odells Laden und verlangen die Herausgabe des Jungen. Unterdessen ist Jerry zum Verdächtigen bei einer Serie von Raubüberfällen geworden. Chin versucht, seinen Freund zu entlasten.



DARSTELLER

Alex O'Loughlin (Steve McGarrett)

Scott Caan (Danny 'Danno' Williams)

Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)

Grace Park (Kono Kalakaua)

REGIE

Jerry Levine