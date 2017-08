Disneys Henry Knuddelmonster Der entlaufene Tag / Das Nachmach-Monster

Der entlaufene Tag

Heute ist ein besonderer Tag, denn die kleinen Monster dürfen mit Mammo und Momi Brot backen. Henry verwendet heimlich zu viel Hefe, weil er den größten Laib von allen haben will. Das Brot wächst zu gigantischen Ausmaßen an und überrollt bald alles, was sich ihm in den Weg stellt.



Das Nachmach-Monster

Um das Rennabzeichen zu erlangen, bauen sich die Monster-Pfadfinder Seifenkistenautos. Jeder Teilnehmer kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Henry gefällt es gar nicht, dass Roberto alle seine Ideen kopiert. Sogar den Namen für seinen Flitzer stiehlt er von Henry.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)