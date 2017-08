Against the Wall Ich frage mich, was Gott vorhat

Eine Zeugin beobachtet wie ein Junge nach einem Raubüberfall einem Priester eine Waffe zusteckt. Als sich herausstellt dass der Priester der Polizeiseelsorger Father Chad ist, nehmen Lina und Abby die Ermittlungen auf. Die Waffe wurde zwar nicht bei dem Überfall benutzt, aber einige Wochen zuvor einem Polizisten gestohlen. Als Lina und Abby den bestohlenen Officer informieren wollen, finden sie ihn tot in seiner Wohnung. Offensichtlich hat Officer John Addison Selbstmord begangen. In der Zwischenzeit planen Abbys Brüder eine Überraschungs-Geburtstagsfeier für ihre Schwester. Sie sind jedoch uneins, ob sie eher Brody oder Danny dazu einladen sollen. Hauptdarsteller Rachael Carpani (Abby Kowalski)

Marisa Ramirez (Lina Flores)

Treat Williams (Don Kowalski)

Brandon Quinn (Richie Kowalski)

Kathy Baker (Sheila Kowalski)

Andrew W. Walker (John Brody)

Regie Paul Shapiro