Die Nanny Maggie, das Fotomodel

Maxwells Ex-Freundin, das Model Chloe, will aus Maggie ein Top-Model machen. Fran warnt ihren Schützling davor, nicht zu viel zu erwarten, doch Maggie schlägt diese Bedenken als Eifersucht in den Wind. Als Maggies Fotos nicht dem geforderten Standard entsprechen, ist die Enttäuschung groß. Nun ist das Einfühlungsvermögen der Nanny wieder gefragt.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)