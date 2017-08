Extant Alpträume

Zu Johns und Mollys Überraschung hat Ethan erstmals einen Alptraum gehabt. John ist überrascht, denn eigentlich ist Ethan darauf nicht programmiert worden. Zur weiteren Überprüfung nimmt er Ethan mit ins Labor. Inzwischen will Molly herausfinden, warum Sam sie so belogen hat. Molly entschuldigt sich bei Sam und versteckt einen Sender bei ihr, mit dem sie alle Gespräche abhören kann. Und Kryger ist es gelungen, Gordons Fingerabdrücke zu stehlen. So gelangt er unbemerkt in den Serverraum der ISEA, um brisante Daten zu stehlen.