Nils Holgersson Die Eichhörnchenkinder

Nils und Krümel finden es wunderbar, auf dem Rücken von Martin über die Felder, Wiesen und Dörfer dahinzufliegen. Am Abend, wenn Akka von Kebnekajse und ihre Gänse auf einem See zum Fressen landen, geht der Däumling Nils mit seinem Hamster auf Nahrungssuche. Eines Abends entdecken sie dabei auf einem Bauernhof ein gefangenes Eichhörnchen, das zwei Jungen im Wald zurücklassen musste. Nils, der die Sprache der Tiere versteht, ist sofort bereit, die Kleinen im Wald zu suchen und zu ihrer Mutter zu bringen. Aber da ist Smirre der Fuchs, der um den Bauernhof streicht und Nils fangen will. Doch es gelingt Nils und Krümel, die Eichhörnchenkinder zu finden. Bevor Smirre zuschlagen kann, bringen sie die Kleinen in Sicherheit...