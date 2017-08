House of Cards Bauernopfer

Ein Skandalfoto von Claire und ihrer ehemaligen Affäre Galloway taucht in der Presse auf. Die ganze Geschichte droht auch Franks Amt zu beschmutzen. Deshalb versuchen die Underwoods, mit Doug und Grayson eine Gegenstrategie zu entwickeln. Währenddessen verkauft Freddy sein Restaurant, um wieder Kontakt zu seinem Sohn herzustellen, der auf Bewährung ist. Als die beiden von Fotografen belästigt werden, dreht Freddys Sohn durch und bringt damit das Unternehmen seines Vaters in Gefahr.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)