Taras Welten Hinter Gittern

Taras neue Persönlichkeit Shoshana bringt einigen Wirbel in ihr Leben. Max ist nicht gerade begeistert, doch Tara erhofft sich so, der Ursache ihrer Krankheit auf die Spur zu kommen. Außerdem landet Max wegen seines Ausbruchs im Gefängnis. Auf dem Weg zu ihrem Ehemann hat Tara eine bedeutende Begegnung. Und Marshall will mit seiner Freund Courtney Schluss machen, dies ist allerdings schwieriger als gedacht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)