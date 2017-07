Soko Donau Vor aller Augen

Ein Marktbesuch, bei dem Helmuth doch nur Obst für seinen Smoothiemaker kaufen wollte, endet mit einem Toten: Doch wer hatte ein Motiv, dem Marktleiter Peter Gruber am helllichten Tag ein Messer in die Brust zu rammen? Der Obsthändler Aykut Emre, der offenbar Streit mit Gruber hatte?



Oder die rechten Burschen, denen die "Ausländer" am Markt ein Dorn im Auge sind? Oder doch Anni Kowalcyk, die dem Marktleiter näher stand, als sie unserem Team erzählen will? Doch was unsere Ermittler dann herausfinden, wirft ein völlig neues Licht auf den Mord.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF