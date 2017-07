Grey's Anatomy Gro├če Schritte

Am Weg zur Arbeit wird Meredith Zeugin eines Autounfalls. Sofort eilt sie dem Opfer zur Hilfe. Um die schwer verletzte Frau aus dem Autowrack ziehen zu können, braucht sie Unterstützung. Die herumstehenden Passanten wollen jedoch nicht mitanpacken. In Minnesota setzt Cristina ihr Abenteuer mit Dr. Parker weiter fort. Beruflich wird sie immer mehr in den Konflikt von Dr. Thomas und Dr. Paker mit hinein gezogen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)