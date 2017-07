Drop Dead Diva Staatsfeind wider Willen

Stacy hat ständig Schluckauf. Das wäre an sich nicht so schlimm, wenn Stacy nicht Angst hätte, es könnte bedeuten, dass ihr Baby 'böse' sei. Währenddessen müssen Grayson und Jane an einem Fall zusammenarbeiten. Und Kim vertritt einige Waisenkinder, die von ihren Adoptiveltern vor die Tür gesetzt wurden, kurz nachdem deren Haus von einer Renovierungsshow komplett neu eingerichtet wurde.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)