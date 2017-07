Kuschelig, drollig, bunt: Im idyllischen Brüllingen geht die Post ab! Tagtäglich erleben der fünfjährige Henry und seine Vorschulfreunde neue Abenteuer, stehen vor sagenhaften Entdeckungen und verzwickten Problemen, die sie gemeinsam lösen müssen. Ja, Freundschaft und Zusammenhalt wird großgeschrieben in Brüllingen - einem ungemein fröhlichen Ort, in dem nur kuschelige Monster leben, die einander zum Fressen gern haben und sich, wann immer sie können, tatkräftig unterstützen.



Heute:



Die Knuddelblume

Im Garten von Henry und seiner Familie steht eine ganz besondere Blume - die Knuddelblume. Wenn sie blüht, singt sie ganz besonders schön. Henrys Schwester Sonny würde gerne gemeinsam mit der Knuddelblume singen. Leider bekommt die Blume nicht genug Sonne und blüht deswegen nicht. Da hat Henry die rettende Idee.



Schlaf gut, kleines Monster!

Mama bittet Henry und Sonny um Hilfe: sie sollen ihren kleinen Bruder Igor ins Bett bringen. Das gestaltet sich doch schwerer als gedacht. Denn der kleine Igor will einfach nicht einschlafen. Henry und Sonny versuchen wirklich alles, um Igor müde zu machen. Doch nichts funktioniert!