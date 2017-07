Nils Holgersson Der Fuchs Smirre

Der weiße Gänserich Martin fliegt nun mit den Wildgänsen nach Norden. Das ist für eine dicke Hausgans eine schier unlösbare Aufgabe. Doch er schafft es und landet am Abend mit Akka von Kebnekajses Schar an einem See. Nils verschafft dem zu Tode erschöpften Martin Wasser. Und als in der Nacht ein Fuchs die Wildgans Ingrid raubt, verfolgt er den roten Räuber, ohne über die Gefahr für sich selbst nachzudenken. Es gelingt dem Däumling, Ingrid zu befreien. Er macht sich damit Akka zur Freundin, aber den Fuchs Smirre zu seinem unerbittlichen Feind...