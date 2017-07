Die Simpsons Lisa wird Gaga

Nachdem Lisa zur unbeliebtesten Schülerin der Schule gewählt wurde, ist sie völlig am Boden zerstört. Sie hat den Plan, "anonym" auf der Viertklässler-Pinnwand positive Dinge über sich zu verlautbaren. Zu ihrem Unglück kommt man ihr jedoch bald auf die Schliche. In der Folge wird sie erst recht zum Gespött der Schule. Durch ihre übersinnlichen Kräfte erfährt Lady Gaga, dass es Lisa schlecht geht. Sie möchte dem Mädchen helfen und beschließt, Station in Springfield zu machen.