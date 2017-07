How I Met Your Mother Nur zwei Monate

Lily und Marshall haben überraschenderweise einen Hochzeitstermin in zwei Monaten erhalten. Um die richtige Band auszuwählen, beschließt Lily, mit Robin und Barney einen Schulball zu besuchen. Da dort Erwachsene keinen Zutritt haben, bitten die Frauen zwei Schüler, ihre Begleitung sein zu dürfen. Barney nimmt als Maskottchen verkleidet am Ball teil. Als Lily mit ihrem jungen Tanzpartner ins Gespräch kommt, keimen in ihr plötzlich Zweifel an der Hochzeit auf.