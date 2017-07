Die 'echte' Margaret Keane

Die Künstlerin feiert am 15. September ihren 90. Geburtstag. Die heutige Zeugin Jehovas lebt bei ihrer Tochter in der Umgebung von San Francisco und greift immer wieder zum Pinsel. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur im Jahre 2015 schwärmt sie in höchsten Tönen von Tim Burtons Verfilmung ihrer Biografie:



"Der Film trifft mein Leben haargenau, die wesentlichen Dinge sind darin enthalten. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, kam mir der Film unheimlich echt vor. Das war ein richtiger Schock, der zwei Tage lang anhielt. Auch meiner Tochter ging es so. Er brachte so viele Erinnerungen zurück. Ich bin dankbar dafür und sehr froh, dass die Wahrheit so ans Licht kommt und viele Menschen davon erfahren."



Sie gibt an, dass sie das Lügengerüst nur aus Angst vor ihrem Mann Walter aufrecht erhalten hatte. Im Jahre 1964 verließ Margaret endlich ihren Mann. Erst im Jahre 1986 gelang es ihr, in einem Prozess gegen Walter, ihn als Betrüger zu entlarven und die Urheberschaft der Bilder endgültig für sich zu reklamieren. Walter starb im Jahre 2000 im Alter von 85 Jahren in Encinitas, Kalifornien.