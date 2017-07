Die Nanny Eine gruftige Affäre

Fran bekommt von ihrer Mutter Sylvia zum 30. Geburtstag eine eigene Grabstätte auf dem Friedhof geschenkt. Der Grund für dieses eigenartige Präsent ist Steve, der gut aussehende Bestattungsunternehmer. Sylvia will ihn mit Fran verkuppeln, was auch zu funktionieren scheint.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)