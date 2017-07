Drop Dead Diva Zusammen, was zusammen gehört

Jane ist unsicher, wie sie sich Grayson gegenüber verhalten soll, jetzt wo er er ihre wahre Identität kennt. Umso überraschter ist sie, als Grayson sie bittet, ihn bei einem Fall zu unterstützen. Ein Witwer will den letzten Willen seiner Frau erfüllen und sie im geliebten Garten des gemeinsames Hauses beerdigen. Doch die Eltern der Toten bestehen darauf, dass ihre Tochter die letzte Ruhe im Familiengrab bekommt. Und Paul hat ein Schnäppchen gemacht und sich einen Rolls-Royce für 100 Dollar gekauft, was ihm jedoch schon bald zum Verhängnis wird.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)