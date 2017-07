Die Biene Maja Edgar, die Pechbiene

Die Biene Edgar hat vor allem und jeden Angst. Immer wird sie vom Pech verfolgt, ständig passieren ihr Missgeschicke. Darum will sie auch gar nicht mehr aus dem sicheren Bienenstock hinaus. Mit ihrer fröhlichen Art kann Maja die Biene schließlich überzeugen, doch einen Ausflug zu wagen. Und wie erwartet zieht Edgar das Pech magisch an. Der Biene passiert ein Unglück nach dem anderen. Edgar will schon die Hoffnung aufgeben, da dreht sich der Spieß plötzlich um.