Franklin & Bash Der ehrenwerte Jared Franklin

Jared soll kurzzeitig als Richter aushelfen und ist für kleinere Delikte zuständig. Bei einem Verfahren ist er gezwungen, den legendären Rockclub 'Mazzani’s' zu schließen. Das geht ihm aber so gegen den Strich, dass er gemeinsam mit Peter die Verteidigung des Clubs übernimmt. Anwalt der Gegenseite ist jedoch ausgerechnet sein Vater. In der Zwischenzeit wird Pindars Therapeut Mr. Lee als Betrüger entlarvt.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)