Scrubs - Med School Unsere Besten

Turk vermisst J.D. über alle Maßen. Um endlich wieder einen besten Freund an seiner Seite zu haben, macht er sich daran, einen würdigen Ersatz für seinen Kumpel zu finden. Doch scheinbar schafft es niemand, seine allzu hohen Erwartungen zu erfüllen. In der Zwischenzeit ist die völlig überforderte Lucy einmal mehr auf der Suche nach einem geeigneten Mentor, der ihr unterstützend unter die Arme greift. Wider Erwarten wird sie schließlich doch noch fündig.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)