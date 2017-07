Heidi 3D Kein Brief von Gro├čvater

Schon mehrfach hat Heidi versucht, Kontakt zu ihrem Großvater aufzunehmen. Bisher aber er hat auf keiner ihrer Briefe geantwortet. Heidi ist so unglücklich über sein Schweigen, dass sie kaum noch isst. Sie glaubt, ihr Großvater will nichts mehr von ihr wissen. Schließlich erleidet das kleine Geschöpf sogar einen Schwächeanfall. Weil sich jeder um Heidi bemüht, geht es ihr bald wieder besser. Doch dann macht Heidi eine schlimme Entdeckung: Offenbar hat Dete ihre Briefe an Großvater nie abgeschickt!