Nils Holgersson Der Ruf der Wildgänse

Der zum Däumling verzauberte Lausbub Nils versteht plötzlich die Tiere, die er sonst immer gequält hat. Nun sind sie die Stärkeren. Sie erinnern sich seiner bösen Taten und Nils fürchtet sich vor ihnen. Über dem Bauernhof kreist eine Schar Wildgänse. Sie verspotten die Hausgänse und locken: Fliegt mit nach Lappland! Der Gänserich Martin will den Spott nicht auf sich sitzen lassen, Fernweh hat er auch: Er nimmt Anlauf und startet. Nils will ihn halten. Eine Bö gibt Auftrieb und plötzlich sind die drei in der Luft und fliegen hinter den Wildgänsen her: Martin, Nils und sein kleiner Hamster Krümel, der sein Schicksal teilt...