Der kleine Rabe Socke Piraten Ahoi!

Der kleine Rabe Socke erlaubt sich einen Scherz mit seinen Freunden. Heimlich stibitzt er ihre Spielsachen und bringt sie an einen geheimen Ort. Danach zeichnet Socke eine Schatzkarte, um den Platz, an dem sie sich befinden, wiederfinden zu können. Doch leider machen ihm die Biberbrüder einen Strich durch die Rechnung. Unbemerkt bringen sie die Karte an sich und gehen selbst auf die Suche nach dem Schatz.