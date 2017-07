The Expendables 3 ("The Expendables 3") Auftakt zu Schwarzenegger-Abend

Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger und Co. übernehmen von CIA-Agent Harrison Ford einen riskanten Auftrag: Der zu fassende, skrupellose Waffenschieber entpuppt sich nämlich als Ex-Kumpel Mel Gibson. Verstärkt durch junge Kollegen, starten die 'Entbehrlichen' zum actionreichen Himmelfahrtskommando!

Happy Birthday, Arnie! Der ORF gratuliert dem wohl erfolgreichsten österreichischen Hollywood-Export: Anlässlich seines 70. Geburtstags heute am 30. Juli steht das ORF-Programm ganz in seinem Zeichen und zeigt gleich drei Filme hintereinander:

20:15 - "THE EXPENDABLES 3"

22:10 - "TERMINATOR"

23:55 - "JUNIOR"(Wh)

Der Terminator wird 70! Am 30. Juli 2017 feiert der in der Nähe von Graz geborene Arnold Schwarzenegger seinen 70. Geburtstag. Seit dem Ende seiner achtjährigen Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien im Jahre 2011 ist der siebenfache Mister Olympia beschäftigter denn je. Ganze sieben Filme hat er seitdem gedreht, der bislang letzte ist "Terminator Genisys". Anfang des Jahres 2017 übernahm die Actionikone Donald Trumps Reality Show "The Apprentice" unter dem neuen Namen "The New Celebrity Apprentice" und lieferte sich bereits eine bissige Verbalschlacht via Social Media mit seinem Vorgänger.

Im Bild: Arnold Schwarzenegger steht am 10.03.1985 in München vor einem Poster, das ihn als Bodybuilder zeigt. Foto: Istvan Bajzat - APA/(c) dpa - Bildfunk

Der überzeugte Republikaner Schwarzenegger, der seit 1983 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, positionierte sich im Wahlkampf klar gegen Trump und unterstützte Konkurrentin Hillary Clinton. Auch Trumps Politik seit seinem Amtsantritt, wie zb. die Einreisedekrete, kritisierte Schwarzenegger heftig. Privat hat sich der fünffache Vater von seiner Scheidung von Maria Shriver im Jahre 2011 erholt und wird in den letzten Jahren immer wieder mit Physiotherapeutin Heather Milligan an seiner Seite gesichtet.

Im Bild: Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan am Freitag, 22. Jänner 2016, nach ihrer Ankunft am Flughafen in Innsbruck. Schwarzenegger ist "Stammgast" beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel - FOTO:APA/ZEITUNGSFOTO.AT

ZUR STORY VON "THE EXPENDABLES 3" Nachdem sie in einer spektakulären Aktion ihren Ex-Kollegen Doc (Wesley Snipes) aus dem Gefängnis befreit haben, wollen die Expendables unter der Führung ihres Bosses Barney Ross (Sylvester Stallone) einem internationalen Waffenhändler das Handwerk legen. Zu seinem Schrecken erkennt Ross die wahre Identität des Kriminellen - Conrad Stonebank (Mel Gibson) war ein ehemaliges Gründungsmitglied der Expendables, der die Truppe verraten hat und von Ross vermeintlich getötet wurde. Ross wird nun damit beauftragt, Stonebank in seine Gewalt und vor Gericht zu bringen. Also stellt Ross ein junges Team zusammen, das den gefährlichen Auftrag ausführen soll.

Hochkarätige Verstärkung des Söldner-Teams Nach Sylvester Stallone und Simon West führt im dritten Teil Patrick Hughes ("Red Hill") das Regiezepter, der das Erfolgsrezept fortsetzt und erneut harte Action mit in die Jahre gekommenen Haudegen kombiniert. Dabei darf er auf seine bewährte Oldies-Söldnertruppe bestehend aus Sylvester Stallone (der am Drehbuch mitschrieb), Jason Statham, Dolph Lundgren und Arnold Schwarzenegger setzen. Neu an Bord sind Mel Gibson als gefährlicher Widersacher, Wesley Snipes, Antonio Banderas und Mr. Indiana Jones himself, Harrison Ford in der Rolle von CIA-Agent Max Drummer.



"Expendables 4" - Drehstart unsicher

Die Pläne für einen vierten Teil scheinen derzeit auf Eis gelegt worden zu sein, nachdem Sylvester Stallone im Frühjahr 2017 die Produktion im Streit verlassen hat. Arnold Schwarzenegger wiederum würde ohne seinen Kumpel Sly ebenfalls nicht mitmachen wollen.