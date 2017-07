Zip Zip Braver Hund / Die Nacht der Werf├╝chse

Braver Hund

Die Essensreste der Westerfelds sind jedesmal ein Hochgenuss für Fridolin und seine Freunde. Um an diese heranzukommen, muss die Rasselbande Manieren beweisen. Doch das ist gar nicht so einfach angesichts des Neuzugangs bei den Westerfelds: die beiden ungezogenen Nachbarskinder Paul und Greta.



Die Nacht der Werfüchse

Im Fernsehen wird ein seltenes Ereignis angekündigt: ein ganz besonderen Vollmond, der wegen seines stark rot leuchtenden Scheins von Astronomen auch 'Mond der Werfüchse' genannt wird. Als Viktoria dies erfährt, erlaubt sie sich einen Spaß mit Fridolin und redet ihm ein, dass er sich nachts in einen Werfuchs verwandeln würde.