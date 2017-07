Am 30. Juli feiert Arnold Schwarzenegger seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass trifft ihn der Schwarzenegger-Intimus Günther Ziesel zu einem exklusiven Gespräch.

ORFeins zeigt einen Teil dieses persönlichen Gespräches.

Das Interview in voller Länge wird am Montag, den 31.07. um 21:05 h in ORF III ausgestrahlt.