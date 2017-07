Kindergarten Cop ("Kindergarten Cop") Arnie als Kindergarten-Onkel

Auf der Suche nach einem gesuchten Drogendealer muss sich Cop John Kimble (Arnold Schwarzenegger) als Undercover-Kindergärtner einer Schar boshafter Winzlinge aussetzen...

Der Terminator wird 70! Am 30. Juli 2017 feiert der in der Nähe von Graz geborene Arnold Schwarzenegger seinen 70. Geburtstag. Seit dem Ende seiner achtjährigen Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien im Jahre 2011 ist der siebenfache Mister Olympia beschäftigter denn je. Ganze sieben Filme hat er seitdem gedreht, der bislang letzte ist "Terminator Genisys". Anfang des Jahres 2017 übernahm die Actionikone Donald Trumps Reality Show "The Apprentice" unter dem neuen Namen "The New Celebrity Apprentice" und lieferte sich bereits eine bissige Verbalschlacht via Social Media mit seinem Vorgänger.

Im Bild: Arnold Schwarzenegger steht am 10.03.1985 in München vor einem Poster, das ihn als Bodybuilder zeigt. Foto: Istvan Bajzat - APA/(c) dpa - Bildfunk

Der überzeugte Republikaner Schwarzenegger, der seit 1983 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, positionierte sich im Wahlkampf klar gegen Trump und unterstützte Konkurrentin Hillary Clinton. Auch Trumps Politik seit seinem Amtsantritt, wie zb. die Einreisedekrete, kritisierte Schwarzenegger heftig. Privat hat sich der fünffache Vater von seiner Scheidung von Maria Shriver im Jahre 2011 erholt und wird in den letzten Jahren immer wieder mit Physiotherapeutin Heather Milligan an seiner Seite gesichtet.

Im Bild: Arnold Schwarzenegger und Heather Milligan am Freitag, 22. Jänner 2016, nach ihrer Ankunft am Flughafen in Innsbruck. Schwarzenegger ist "Stammgast" beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel - FOTO:APA/ZEITUNGSFOTO.AT

Arnold Schwarzenegger spielt einen Kindergärtner wider Willen in Ivan Reitmans umwerfender 1990 entstandener Krimikomödie "Kindergarten Cop". Neben Schwarzenegger standen Pamela Reed, Linda Hunt sowie Penelope Ann Miller vor der Kamera von Michael Chapman.

Erfolgreiches Hollywood-Triumvirat 1988 drehte Ivan Reitman ("Ghostbusters", "Sechs Tage, sieben Nächte") mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito die erfolgreiche Komödie "Twins - Zwillinge". Reitman über den Action-Papst Schwarzenegger: "In privater Umgebung ist er unglaublich witzig und locker. Nach der 'Zwillinge'-Story wollte ich gerne mit ihm an einem Stoff arbeiten, der etwas erdverbundener ist." Und dann bekam Schwarzenegger ein Script in die Hände, das er begeistert an Reitman weitergab. Der Titel: "Kindergarten Cop".