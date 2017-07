Jamies 15 Minuten Küche Krebsbolognese & Jumboburger

Eine spezielle Spaghetti Bolognese-Variante erwartet uns heute in Jamies 15-Minuten-Küche: Anstelle von faschiertem Rindfleisch kommt Krebsfleisch in den Kochtopf - gewürzt wird mit Chilischoten, Basilikum, Knoblauch, Fenchelsamen und Sardellen. Anschließend bereitet Jamie ein riesengroßes mexikanisches Clubsandwich zu, für das er Hähnchenbrüste und Pancetta anbrät. Als Beilage gibt es gehackten Salat und eine erlesene Guacamole.



