The Mick Das Elternschlafzimmer

Nach einem desaströsen Date mit Jimmy scheint sich Mickeys Schicksal zum Guten zu wenden: Sie lernt den wohlhabenden Geschäftsmann Teddy kennen. Um Teddy zu imponieren, will Mickey ihn in das luxuriöse Schlafzimmer ihrer Schwester entführen. An die Wohn-Oase grenzt direkt ein traumhaftes Bad an. Doch Mickey ist leider nicht die Einzige in der Familie, die mit dem schmucken Raum liebäugelt.