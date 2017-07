Der kleine Drache Kokosnuss Faules Früchtchen

Eigentlich wollte Ananas mit ihren Schwestern ein paar Tage am Strand verbringen. Als diese jedoch an Drachenpocken erkranken, schließt sich Ananas kurzerhand Kokosnuss an und kommt mit zur Grasernte. Kokosnuss ist darüber alles andere erfreut. Er kennt Ananas. Wie immer wird sie jede Gelegenheit nutzen, ihn zu demütigen. Doch Ananas straft Kokossnuss vorerst Lügen. Vor allem Oskar ist ganz hin und weg von dem hübschen Feuerdrachen-Mädchen, bis Ananas ihr wahres Gesicht zeigt.