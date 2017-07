Yakari Die Salzgrotte

Ein Wapiti ist nachts in Regenbogens Tipi eingedrungen und hat an einem weißen Stein geleckt. Wie Yakari und Regenbogen erfahren, handelt es sich dabei um einen Salzstein. Dieser ist auch bei den Wapitis heiß begehrt. Um Nachschub zu beschaffen, sucht Yakari eine nahe gelegene Salzgrotte auf. Diese wird aber inzwischen von einem riesigen Bär bewohnt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)