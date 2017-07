Tom Tom in Amsterdam

Tom kommt mit dem Zirkus nach Amsterdam. Gemeinsam mit Wanda, Tip und Rupert besucht er den Käsemarkt in Alkmaar. Allerdings probiert Rupert zu viele Käsesorten durch. In der darauf folgenden unruhigen Nacht schlafwandelt er. Am nächsten Morgen findet er ein wertvolles Gemälde in seinem Wohnwagen. Bösewicht Carter hat es von Weedon aus dem Rijksmuseum stehlen lassen.