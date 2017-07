James Bond - Goldfinger ("Goldfinger")

Der größenwahnsinnige Schurke Goldfinger plant, die Goldreserven in Fort Knox radioaktiv zu verseuchen. So will er die westliche Finanzwelt in ein Chaos stürzen, um selbst daran Milliarden zu verdienen. Als Geheimagent James Bond versucht, den perfiden Plan zu vereiteln, gerät er in die Gewalt des Bösewichts.