The Secret Life of the American Teenager Wem vertraust du?

Nach reiflicher Überlegung hat Adrian beschlossen, ihr Kind zu bekommen. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen steht Ben zu seiner Verantwortung und versucht Adrian nach Kräften zu unterstützen. Amy fühlt sich stark zu Ricky hingezogen. Auch Ricky zeigt sich durchaus an einer Beziehung mit Amy interessiert, eine unangenehme Bedingung bremst allerdings seine Begeisterung: Weil sich Ricky in den letzten Jahren reichlich ausgetobt hat, will Amy auf Nummer sicher gehen und erwartet, dass er sich testen lässt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell