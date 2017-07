Jamies 15 Minuten Küche Lammhackbällchen & Hähnchensalat

Heute bringt Jamie die Aromen Marokkos zu uns nach Hause. In nur 15 Minuten bereitet er saftige Lammfleischbällchen in einer Tomaten-Kichererbsen-Soße zu, die - garniert mit frischem Salat und Harissa-Joghurt - in Tortillas eingewickelt werden. Außerdem zeigt uns der Meister der schnellen Küche, wie in kürzester Zeit Hähnchenbrüste mit gegrilltem Broccoli und scharfer Harissa auf Bulgur hergestellt werden. Als Beilage gibt es Radieschen-Salat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)