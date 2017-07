Drop Dead Diva Doppelrolle

Jane ist gezwungen, Grayson die Wahrheit über ihre Identität zu sagen. Der ist mit der Situation zunächst völlig überfordert und spricht nicht mit Jane. Um sich abzulenken, stürzt sich Jane daraufhin in die Arbeit: Sie will einer Frau helfen, die sich dafür einsetzt, dass es an der Schule wieder Essen für bedürftige Schüler gibt. In der Kanzlei gibt es eine neue Kollegin. Belinda ist die Schwangerschaftsvertretung von Kim.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)