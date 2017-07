Breaking Bad 'Schluss' ('Over' - II/10)

Skyler organisiert eine Party, da es Walt besser geht und die Aussichten für ihn gut stehen. Doch Walt und Hank geraten in einen heftigen Streit. Danach stürzt sich Walt in die Renovierung des Hauses anstatt unterrichten zu gehen. Skyler flüchtet sich hingegen immer mehr ins Büro und fühlt sich zunehmend zu ihrem Chef hingezogen. Und Walt trifft sich mit Jesse: nachdem es ihm gesundheitlich wieder besser geht, gibt es keinen Grund mehr die Zusammenarbeit aufrecht zu halten.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)