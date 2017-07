Wickie und die starken Männer 3D Das Baumhaus

Zu Ylvis Geburtstag bauen Wickie, Tjure, Hans und Arin Ylvi ein Baumhaus, in dem ihr Geburtstagsfest stattfinden soll. Als sie aus dem Dorf Essen und Trinken holen, nutzen Gilby und seine Freunde den Moment der Abwesenheit, um das Baumhaus zu besetzen. Das wollen sie natürlich unter keinen Umständen mehr hergeben, auch wenn Ylvi den Tränen nahe ist. Da fällt Wickie ein, dass sich Gilby gern als Besieger von Riesen rühmt. Was wäre also, wenn er tatsächlich gegen eine Riesin antreten müsste?