Kochen ist Chefsache ("Comme un chef") Köstliche Komödie aus Frankreich

Jean Reno

Der vielseitige Mime mit schillerndem Background wurde mit Filmen wie "Im Rausch der Tiefe"(1989) und "Leon - der Profi"(1994) weltberühmt. Geboren als Juan Moreno y Herrera Jiménes als Sohn spanischer Franco-Gegner am 30. Juli 1948 in Casablanca, Marokko, ließ er sich nach Ende seines französischen Militärdienstes in Paris nieder und begann die Schauspielerei zu studieren. Wegen seiner hünenhaften Statur wurde der 1,88m große Darsteller am Anfang seiner Karriere gerne als Bösewicht gecastet. Doch sein Schauspieltalent erlaubt ihm bald, die Stereotype zu durchbrechen und in vielseitigen Rollen zu brillieren - vom romantischen Typen wie in "Jet Lag" mit Juliette Binoche über Comedy-Rollen in "Der rosarote Panther" bis hin zum harten Actionhelden in "Ronin". Dazwischen scheinen ihm besonders Kommissar-Rollen zu liegen, wie in der Komödie "French Kiss", in der kontroversen Verfilmung des Dan-Brown-Bestsellers "Der Da Vinci Code - Sakrileg"(2006) oder als Commissaire Niemans in der "Purpurnen Flüsse"-Reihe. In unseren Kinos sah man ihn zuletzt in der Bestsellerverfilmung "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück"(2014).



PRIVATES:

Nach zwei gescheiterten Ehen und vier Kindern ist der bald 69-jährige Schauspieler seit Juli 2006 mit dem um 23 Jahre jüngeren Starlet Zofia Borucka verheiratet und lebt mit ihr und ihrem gemeinsamen Kind (geboren 2009 in New York) in Paris. Zu seiner Hochzeit bestimmte er nebst dem damaligen französischen Innenminister und ehemaligen Staatschef Nicholas Sarkozy auch seinen Ko-Star aus "Purpurne Flüsse 2", Johnny Hallyday als Trauzeugen.