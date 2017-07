Bezaubernde Jeannie Alles für die Katz

Tony erhält den Auftrag, ein Instrument für die NASA zu verkleinern. Jeannie will ihm dabei helfen und sorgt wieder mal für eine Katastrophe. Sie verkleinert nicht nur das Instrument, sondern auch Tony. Just in diesem Moment erhält Tony Besuch von Dr. Bellows. Zu allem Überfluss ist auch noch eine hungrige Katze hinter dem winzigen Tony her.