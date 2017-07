Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern, armen ehrbaren Leuten, auf einem kleinen Hof in Schonen, einer Landschaft in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Das tut er auch eines Sonntags und wird deswegen von den Eltern nicht mit in die Kirche genommen. Stattdessen soll er die Epistel in der Bibel auswendig lernen. Nils träumt vor sich hin und schläft ein. Als er erwacht, sieht er ein Wichtelmännchen und fängt es ein. Der Wichtel bittet um Gnade und bietet Nils einen Goldtaler. Doch das ist Nils nicht genug. Da verzaubert ihn das Wichtelmännchen. Nils wird so klein wie ein Zwerg. Mit ihm ist auch sein Hamster Krümel geschrumpft. Und noch etwas ist geschehen: Nils kann die Sprache der Tiere verstehen...