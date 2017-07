Breaking Bad Mandala

Combo, ein Dealer von Walt und Jesse wurde auf offener Strasse von einem kleinen Jungen erschossen. Jesse nimmt das alles sehr mit und er macht sich große Vorwürfe. Nachdem auch noch ein anderer Dealer abspringt, bleiben die beiden auf 38 Pfund Meth sitzen. Über Saul bekommen sie Kontakt zu Gustavo 'Gus', der Interesse an der Droge hat. Doch das erste Treffen scheitert an Jesse, der zu spät kommt und noch dazu voll zugedröhnt ist. Walt bleibt nichts übrig, als sich alleine um die Sache zu kümmern.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)