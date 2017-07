Drop Dead Diva Kommen und gehen

Jane muss Debs Mutter helfen. Diese ist einem Undercover-Polizisten auf den Leim gegangen und sitzt wegen versuchten käuflichen Erwerbs von Liebe in Untersuchungshaft. Grayson und Nicole sind von einem romantischen Wochenende zurück, benehmen sich seitdem aber etwas seltsam. Indes hat Grayson einen neuen Fall übernommen: Er vertritt einen alten Freund von Owen, der in einem schwierigen Scheidungsverfahren steckt.



