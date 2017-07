Drop Dead Diva Die Wahrheit kommt ans Licht

Jane lernt zufällig Jakob Yordy, einen amischen Farmer, kennen. Jakobs Tochter leidet an einer schweren Krankheit. Deshalb führt Jako einen Kampf gegen den Verursacher, einen mächtigen Ölkonzern. Jane will Jakob helfen und setzt sich für ihn ein. Doch der Konzern schreckt vor nichts zurück, um sich durchzusetzen. Noch dazu hat Jane gerade erfahren, dass ihre Mutter Elaine demnächst an einem Hirntumor sterben wird.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)