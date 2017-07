Die Biene Maja Rufus wachsen Fl├╝gel

Die Schnecke Rufus ist es Leid, immer nur am Boden herumzukriechen. Er möchte gerne fliegen, so wie es die Bienen tun. Maja will Rufus helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Mit Hilfe von Pusteblumen hebt er wirklich vom Boden ab. Doch Rufus reicht das nicht, er will immer noch mehr. Maja ist davon nicht begeistert und fragt sich allmählich, ob eine Schnecke nicht auf dem Boden bleiben sollte.