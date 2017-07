Heidi 3D Wie zwei Schwestern

Claras Vater Herr Sesemann ist von seiner Geschäftsreise zurück. Als er bemerkt, welchen guten Einfluss Heidi auf seine Tochter Clara hat und dass die beiden jungen Mädchen mittlerweile dicke Freundinnen geworden sind, macht er Heidi ein verlockendes Angebot: Er will sie adoptieren. Während alle anderen von dieser Idee hellauf begeistert sind, ist Heidi hin- und hergerissen. Einerseits befürchtet sie, dann nie mehr in die geliebten Bergen zu ihrem Großvater zurückkehren zu dürfen. Zugleich aber will sie Clara nicht enttäuschen.